Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu kredi limitlerini yükseltti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetiminin fonun kredi limitlerini yükseltti.

TVF’ye bağlı kurulmuş olan Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu kuruluş belgesindeki bazı değişiklikler 25 Nisan tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

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Değişiklikler

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25 Nisan’da yayınlanan değişiklikler şöyle:

* Alt Fon için alınacak kredinin limiti portföy değerinin yüzde 20’sinden yüzde 50’sine yükseltildi.

* Alt Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerlerinin yüzde 100’e kadar repo yapılabilir. Bu oran daha önce yüzde 20’ydi.

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* Değişikliğe göre, ilave ana sermaye veya katkı sermaye hesaplanmasına dahil etmek üzere yüzde 100’e kadar kredi sağlanabilecek.

* Alt Fon’a karşı ‘yapmaya yetkili olduğu işlemlerle ilgili (6182 sayılı kanun uyarında takip ve haciz yapılabileceği’ maddesi eklendi.

Tebliğ yayınlanmıştı

TVF, 12 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile yatırım fonları tebliğine dahil edilmiş olup yapılan değişiklikler beklenen bir durumdu.

İlgili değişiklik ile “Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” maddesindeki kurumlar arasına Türkiye Varlık Fonu’nu da eklenmişti.

Değişikliklerden hemen önce kredi anlaşması

Değişikliklerin yayınlanmasından hemen önce 24 Nisan günü Türk Eximbank ile TVF arasında 150 milyon avro tutarında sermaye benzeri kredi teminine ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Son olarak şubat ayında TVF’nin uluslararası piyasalardan 1 milyar avro borçlanmak için Amerikan bankası Citigroup ve Çin bankası ICBC’ye yetki verdiği bildirilmişti.

Yaklaşık iki sene önce de TVF’nin Çin bankası ICBC’den 5 milyar dolarlık kredi istediği öne sürülmüş ancak bu borçlanma gerçekleşmemişti.

Erdoğan kendini başkan yapmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı kararıyla kendisini TVF’nin başkanlığına, başkan vekilliğine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı getirmişti

2016’nın sonunda TBMM’de çıkarılan yasayla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş., 100 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilen varlığıyla devletin en önemli ekonomik aygıtı konumunda. Çok sayıda devlet kuruluşu bu fonun bünyesine alındı. Fonun Sayıştay denetiminden muaf olması kurulduğu dönemde yoğun siyasi polemik konusu olmuştu.

