Erdoğan, kurmaylarıyla ‘erken seçim’i görüştü: Şu an söyleyecek bir şey yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı Ankara’yı hareketlendirdi.

Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından gözler Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan grup toplantısında, “MHP’yle milletimizin gönlünde yaptığımız ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz” demişti.

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Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından Meclis’te Yıldırım ve kurmaylarıyla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erdoğan gazetecilere, “Söyleyeceklerimi grupta söyledim. Şu anda söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

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Bahçeli, bugün milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin Kasım 2019’da değil, Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. AKP, “Değerlendirilir” derken, CHP “Hodri meydan” karşılığını vermişti. Meral Akşener’in İYİ Parti’sinden de erken seçim çağrısına olumlu yanıt gelmişti. Erdoğan da grup konuşmasından önce konuyu yarın Bahçeli’yle görüşeceğini açıklamış, konuşmasında iki kez ‘2019 seçimleri’nden bahsetmesi dikkat çekmişti.

Erdoğan ve Bahçeli yarın 13:30’da bir araya gelecek.