Erdoğan balkonda: En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde

Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik” dedi.

İstanbul’da yaptığı konuşmanın ardından uçakla Ankara’ya giden Erdoğan, parti merkezi önünde toplanan halka hitap etti ve “Coşkunuz, sevginiz, aşkınız, sevdanız, desteğiniz, kardeşliğinizi için havalimanından buraya yol boyu binlerce kardeşimin karşılama töreni sebebiyle her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ”Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim sevgili Ankaralılar değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Hiç endişeniz olmasın beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.”

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

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“Sizler 3 Kasım 2002 seçimlerinde yanımızdaydınız, bizi iktidara taşıdınız. Durmadınız, durmak yok yola devam dediniz. Bu şarkı burada bitmez dediniz. Sizler 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yanımızdaydınız. Vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Sizler 12 Haziran 2011 seçimlerinde yanımızdaydınız. Ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Bir kez daha Sizler Gezi olaylarında, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

‘Darbecilerin karşısında oldunuz’

Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Sizler, 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Genel merkezimizi bombalamaya, işgale gelmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çevresindeydiniz. Buradaydınız. Meclis kavşağındaydınız. Kahramankazan’daydınız. Gölbaşı’ndaydınız. Nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz.

Dünyanın pek çok yanında seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor. Türk milleti iradesine sahip çıkarak, demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir

Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.

FETO ihanet çetesine ve onlarla birlikte hareket edenlere sokakları dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda, ana muhalefete bayağı oy çıkmış. Siz 16 Nisan halk oylamasında sandık iradenizle yine bizim yanımızdaydınız… Bir asrın belirleyicisi olan 24 Haziran seçimlerinde yine yanımızda oldunuz. 24 Haziran seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bizatihi kendisidir. Bu seçimin galibi, 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi çok farklı anacak. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bulmayan katılımlarla yapılıyor.

Milletimizin partimize sandıkta verdiği mesajı da aldık, eksiklerimizi tamamlayacağız. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız.

YSK Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır. En yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde.”

