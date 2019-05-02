Erdoğan Bahçeli’nin gönlünü aldı: Türkiye ittifakı cumhura alternatif değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye ittifakı’ söyleminden rahatsızlığını gizlemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Türkiye ittifakını cumhur ittifakının alternatifi olmadığını dile getirerek güvence verdi.

Erdoğan’ın 31 Mart sonrası ortaya attığı “Türkiye ittifakı” önerisine Bahçeli “Kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır” diye tepki göstermişti.

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Bahçeli dün de “Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur” dedi.

Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda ‘Türkiye ittifakı’ ifadesini cumhur ittifakının alternatifi gibi göstermeye çalışarak fitne çıkarmaya çalışanlar olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Halbuki Cumhur ittifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir. Biz cumhur ittifakını 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduk.

Bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos’ta zorla Yenikapı’ya gelip Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, ondan sonra Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. Bunu da görmemiz lazım.

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Dağdan talimatlar geldiğinde Ankara’da İzmir’de İstanbul’da Antalya’da seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmiyorsun seçime? Terör örgütleriyle kol kola olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.”

