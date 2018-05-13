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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan af teklif eden Bahçeli’ye: Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cezaevleri için af teklifinde bulunmasına ilişkin olarak “Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” dedi.

İngiltere’ye giderken havalimanında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan “”Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” diye konuştu.

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Bahçeli, ‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunarak, şöyle devam etmişti: “Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘genel af’ için hazırlıkların bir süredir devam ettiğini öne sürerek “Beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde. Bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek” demiş, Başbakan Binali Yıldırım ise “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” açıklamasını yapmıştı.

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