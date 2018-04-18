Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yarım saatte bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçimi görüşmek üzere cumhurbaşkanlığında 13.30’da bir araya geldi. Kritik görüşme sadece yarım saat sürdü.

Tüm Türkiye’nin dikkat kesildiği görüşmenin bir saat kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak 14.00 civarında görüşme sona erdi.

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Bahçeli görüşmenin hemen ardından MHP Başkanlık Divanı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı. Erdoğan’ın da saat 15.30’da bir basın açıklamasıyla alınan kararı açıklayacağı duyruldu.

AKP erken seçimle ilgili kararın iki liderin görüşmesinden çıkacak sonuca göre alınacağını açıklamıştı.

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MHP lideri, 3 Kasım 2019’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını teklif etmişti. Bahçeli bu çağrısına gerekçe olarak da “26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” demişti.