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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bağdadi’nin öldürülmesi terörle mücadelemizde dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yayınladığı mesajında, Türkiye’nin terörle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bağdadi’nin, Suriye’nin İdlib vilayetinde saklandığı evde ABD askerleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirmesi sonucu öldüğü açıklanmıştı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim.”

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