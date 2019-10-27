Erdoğan: Bağdadi’nin öldürülmesi terörle mücadelemizde dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından yayınladığı mesajında, Türkiye’nin terörle mücadelesinin süreceğini bildirdi.
Bağdadi’nin, Suriye’nin İdlib vilayetinde saklandığı evde ABD askerleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirmesi sonucu öldüğü açıklanmıştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti: “DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim.”