Erdoğan: Bağdadi’nin eşi yakalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin eşinin yakalandığını açıkladı.

IŞİD lideri 27 Ekim’de ABD’nin Suriye’nin kenti İdlib’e düzenlediği operasyon sonucu kaldığı yer basılmış, Bağdadi yakalanmamak için yeleğindeki bombaları patlatarak intihar etmişti. Daha sonra Türk birimleri 65 yaşındaki Bağdadi’nin ablası Rasmiya Avad’ın yanısıra, kocası, gelini ve beş çocuğunun da Suriye’nin Azez kentinde bir konteyner içinde yakalandığını duyurmuştu.

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni’ne katılan Erdoğan şöyle konuştu: “Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman’dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan ‘İslami terör’ ifadesini kullanan Batı’nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. İslam’ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır.”