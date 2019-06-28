Erdoğan-Babacan kulisi: ‘Bak burası evin’; ‘O imkan kalmadı cumhurbaşkanım…’

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partide kalmasını teklif ettiği kulislere yansıdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Babacan’ın Erdoğan’a partiden ayrılacağını haziran ayı ortasında söylediği daha önce haberlere yansımıştı. Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, görüşmenin ayrıntılarını kaleme aldı.

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Yeni parti içinden ‘güvenilir‘ bir kaynağı olduğunu belirten Uğuroğlu, Babacan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket edeceğini Ahmet Davutoğlu’nun ise ayrı bir hareket içinde olacağı bilgilerini de teyit etti.

Uğuroğlu’nun yazısında Erdoğan-Babacan diyaloğunu aktardığı bölüm şöyle:

“Ali Babacan: Sayın cumhurbaşkanım ben AK Parti’den ayrılacağım… Benden duyun istedim diyor.

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Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor…

Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.

Ali Babacan: O imkan kalmadı sayın cumhurbaşkanım…”