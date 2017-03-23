Erdoğan ‘aynen devam’ dedi: ‘Hayır’ çıkarsa erken seçime gidilmemeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ‘Hayır’ çıkması halinde erken seçime gidilmesine sıcak bakmadığını söyledi.

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan, Hakan Çelik’in sandıktan ‘Hayır’ çıkması durumunda erken seçime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruya, “Hükümet böyle bir karar alır mı hükümetin kendi tasarrufudur. Şu andaki görüntüde 2019 Kasım’a kadar gidecek bir hükümet var. Başbakan biz erken seçimi düşünmüyoruz diyor. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle idare edilen ülkede istikrarı bulamazsınız” diye yanıt verdi.

‘CHP’liler Kandil’dekilerle beraber olmayacak’

Erdoğan, sık sık dile getirdiği PKK’nın ‘Hayır’ diyeceğine yönelik söylemini bir kez daha tekrarlayarak, CHP seçmenine “Yine inanıyorum ki CHP’ye gönül vermiş olan vatandaşlarım da Kandil’dekilerle beraber olmayacaktır. Kandil ‘Hayır’ diyor. Bu yüzden biz Hayır diyemeyiz diyecek olan vatandaşlarımda bu yaklaşımı görüyorum” diye seslendi.

‘Yüzde 52’nin üzerinde ‘Evet’ bekliyorum’

Sandıktan yüzde 52’nin üzerinde ‘Evet’ çıkmasını beklediğini kaydeden Erdoğan, “Benim derdim şu, ‘Evet’i yüzde 60’ların üzerinde taçlandıralım. Çünkü bunu bu şekilde taçlandırdığınız zaman parlamentodaki gücü bu defa yeni yönetim sisteminde de yakalamak suretiyle Türk tipi başkanlık sistemini dünyaya örnek olarak sunma fırsatını yakalarız” dedi.

‘Bana diktatör demeye devam ettikleri sürece onlara Nazi diyeceğim’

Erdoğan, ‘referandum krizi’nde kullandığı ve Avrupa’nın tepki gösterdiği ‘Nazi’ benzetmesini ‘diktatör’ ile gerekçelendirdi: “O çok övündükleri gazeteleriyle bana diktatör diyorlar. Bana diktatör demeye devam ettikleri sürece bu kavramlarla hitap etmeye devam edeceğim.”

Erdoğan, “Şu anda gündemimde Almanya’ya gitmek yok. 16 Nisan’dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir” diye konuştu.