Erdoğan Ayder Yaylası’nda: 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası’ndaki çalışmaların 2022’ye kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

Erdoğan, sabah saatlerine Güneysu’daki konutundan ayrılarak önce helikopterle Ardeşen ilçesindeki Vali Erdal Ata Stadyumu’na, buradan da makam aracıyla yaylaya gitti.

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Erdoğan, Çamlıhemşin ilçesi Taşpuharlar mevkisinde, yol kenarında mısır satan Ahmet Çolak’ın el sallayarak davet etmesi üzerine makam aracını durdurdu. Makam aracından inip Çolak’ın tezgahı yanına giden Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Çolak’ın kazanındaki tüm mısırları satın aldı.

Erdoğan 400 lira verip satın aldığı mısırlarından ikisini kendisine alırken, diğerlerinin de çevredekilere ikram edilmesini istedi. Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası’nda Kaçkar Otel’de kahvaltılı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı, daha sonra Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm çalışmalarının bulunduğu şantiye alanında makam aracını durdurup işçilerle sohbet etti.

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Hedef 2022

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ kapsamındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Erdoğan, Ayder ile ilgili çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Şu an üzerinde bulunduğumuz altyapı kısmı çok kısa bir sürede yapıldı ve altı ayda bitirildi. Daha yapılacak çok şey var. Hedefimiz; 2022 yılının sonunda buradaki konutlardan otoparkına kadar tüm çalışmaları bitirmek, ulusal ve uluslararası turizme açmaktır. Bu arada havalimanımız da bitmiş olacak. O zaman burası çok ciddi bir çekim alanı haline gelecek. Ayrıca kayak turizmine yönelik bir çalışmamız var. Tüm bunlarla beraber kolektif bir anlayışı vakıf kılacağız.

Baba ocağında olmaktan daha güzel bir duygu olabilir mi? İnşallah Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Uzungöl’de ciddi bir çekim alanımız. Orada da şu an da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgaller vardı, bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi de mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine hakları neyse teslim edeceğiz.”