Erdoğan: Ayasofya’yı 1934’te müzeye kimler çevirdi, biz bir yanlışı düzeltiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’yı ‘yanlış bir kararla da olsa’ müzeye “Biz çevirdik” diyerek, “Yine biz camiye döndürüyoruz. 1934’de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit” diye konuştu.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi.

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‘Salgının zirvesini geride bıraktık’

Türkiye’nin ‘corona’ ile mücadelede dünyaya örnek olduğunu söyleyen Erdoğan, “Milletimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemle süreci yönettik. Ne hastanelerde, ne ilaçlarda ne de güvenlik de zaafiyete ve mağduriyete meydan verdik. Hamdolsun salgının zirvesini geride bıraktık” dedi.

Erdoğan, Ayasofya’nın müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet vereceğini söyleyerek, “Harap halde bir ana kubbe olarak teslim alınan Ayasofya külliye, minare, şadırvan, imaret, hamam, sıbyan mektebi, sebil, türbe, muvakkithane, hünkar mahfili ve nice eklemeleriyle tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür” diye konuştu.

‘Ayasofya’nın kültürel mirasını koruyacağız’

Erdoğan şunları söyledi: “Bu milletin tarihine, kültürüne doğrudan saldırmaya çalışanlar sinsice kendilerine yol bulmaya çalışıyorlar. Osmanlı’nın Balkanlar ve doğu Avrupa’da bıraktığı gözacı mirasın hoyratça yok oluşlarına ettikleri tek söz duyulmamıştır. Endülüs’ten Kırım’a kadar medeniyetimizin zirvesini teşkil eden eserlerin yıkılışlarına herhangi bir serzenişi vaki değildir.

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Hiç kimse merak etmesin, Ayasofya’yı yeniden vakfiyesine uygun hale getirirken kültürel miras vasfını da ecdadın yaptığı gibi koruyacağız. Hangi inançtan olursa olsun tüm vatandaşlarının ibadethane ihtiyaçlarını karşılama konusunda Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki ülkelerden daha ileri seviyedir.”

Cumhurbaşkanının konuşmasından satırbaşları şöyle:

Geçtiğimiz hafta kabul edilen baro yönetimleriyle ilgili kanun değişiklikleriyle ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Avrupa Birliği’nde komik bahanelerle hep dışarıda tutulduk. Salgın sonrası yaşanan normalleşme sürecinde benzer tavırlarla karşı karşıyayız.

Libya’da meşru hükümet Türkiye destekliyor diye yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Avrupa’da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır.

Azerbaycan’a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.