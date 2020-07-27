Erdoğan: Ayasofya’nın hangi şartlarda müze yapıldığını tartışmanın önemi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ayasofya’nın hangi şartlarda müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın öneminin kalmadığına inanıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Kabine toplantısının ardından ‘millete seslenen’ Erdoğan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanma konusunda kararlılığının işaret ettiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: “Fatih’in 1453’te camiye çevirdiği İstanbul’un gözbebeği Ayasofya artık tüm Müslümalara ibadethane olarak hizmet verecektir. Müslüman olmayanlar da istediği gibi ziyaret edecektir.“

“Hizmetine ömrümüzü adadığımız şehri İstanbul’un artık bize tebessümle baktığını biliyoruz” diyen Erdoğan, Ayasofya’nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğünden beri yeniden ibadete açılması için mücadele edenleri saygıyla andığını ifade etti.

Erdoğan, “Sıradan bir müze yerine ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanları memnun ettiğine inanıyoruz” dedi.

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“Camilerimiz bu ülkenin silüetinde ne kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlere camilere sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak

Cumhurbaşkanı, Ayasofya’da, 500 kişilik bir güvenlik görevinin sürekli görev yapacağının da altını çizdi.

Ayasofya’nın yeniden ibadet açılamasına karşı çıkan zihniyetin, tünellere, köprülere karşı çıkan ziyniyet olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dikili ağacınız yok. Bir şey de siz yapın. Biz sizin gibi değiliz, teşekkür etmesini biliriz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, CHP’nin 27’nci Olağan Kurultayı’na dair “Kongre yaptılar, söyledikleri; ‘Biz geliyoruz.’ Neye geliyorsun? Projen var mı, yok” dedi.

Erdoğan, “Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22.5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik” diye konuştu.