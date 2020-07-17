Erdoğan: Ayasofya’da 1000-1500 kişilik cemaat oluşabilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, müze statüsü iptal edildikten sonra ilk cuma namazının 24 Temmuz’da kılınacağı Ayasofya’da, o gün 1000-1500 kişilik cemaat oluşabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını geçen cuma günü oybirliğiyle iptal etmiş, Erdoğan, yapının Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilip cami olarak kullanılacağına ilişkin kararı imzalamıştı.

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İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, davetlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgilendiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, camiye girişlerin kontrollü olacağını belirterek, hem güvenlik açısından X-ray’dan geçileceğini hem de salgın nedeniyle fiziki mesafeye uygun şekilde saf tutulacağını söyledi.

“Şu anki haliyle 1000 ila 1500 kişilik cemaatin namaz kılabilecek. Erkeklerin yanı sıra bayanlar da namaz kılacak” diyen cumhurbaşkanı, “En büyük avantaj önünde açık bir alan olması bu alanı da Diyanet İşleri Başkanlığı değerlendirecek” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine yönelik tepkilerin Türkiye’yi bağlamadığının bir kez daha altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Gençlik yıllarımızın hayalidir. Bunu gerçekleştirdik. İdari olarak bu görevi üstlenmiş olan şu anki iktidarın özlemiydi. Bu özlem yerine geldi. Danıştay’ın kararı ve benim onaylamamla tarihe bir borcumuzu ödedik. Bu, Ayasofya’nın esaretten kurtulmasıdır. “

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‘Bayramda kısıtlama gündemde yok’

Erdoğan, Kurban Bayramı’nda bir kısıtlamanın olup olamayacağına ilişkin soruya kısıtlamanın gündemlerinde olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, kısıtlamanın Kurban Bayramı’nın ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

Kıdem tazminatı: Bu şekliyle adım atmak adil değil

Erdoğan, kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi: “Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil.”