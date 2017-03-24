Erdoğan Avrupa’dan ‘hesap istedi’: Size rahat yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘referandum krizi’ yüzünden ilişkilerin gerildiği Almanya, İsviçre ve Belçika’da demokrasi olmadığını savundu.

Denizli’de düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yasaklandığını hatırlatarak, “Almanya’sında, İsviçre’sinde, Belçika’sında demokrasi mi var? Özgürlük, inanç özgürlüğü adına bir şey yok. Sabah gazetesinin Avrupa baskısının Avrupa Parlamentosu’na girmesini yasakladılar. Hani sizde basın özgürlüğü vardı? Niye yasakladınız? Daily Sabah Gazetesi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda yasaklanmasının hesabını vereceksiniz. Size rahat olmayacak” dedi.

‘Erdoğan size ‘faşist’ de diyecek, ‘Nazi’ de diyecek’

“Tayyip Erdoğan’a ‘diktatör’ dediğiniz anda, Tayyip Erdoğan da size ‘faşist’ de diyecek ‘Nazi’ de diyecek” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti: “Niye mi? Söyleyeyim. Bizim Avrupa’daki ibadethanelerimize bunlar Gamalı Haç yapıyor mu? Ey devlet sen neredesin? Neden müsaade ediyorsun? Siz bunları neden takip etmiyorsunuz? Bakın birçok vatandaşımız öldürüldü Avrupa’da hala neticesi yok.”

‘Kandil, Pensilvanya ‘Hayır’ diyor’

Erdoğan, referandumda ‘Hayır’ diyenler için yaptığı ‘terörist’ yakıştırmasını bugünkü konuşmasında da sürdürerek, “Kimler ‘Hayır’ diyor, bu önemli. Bak Kandil’deki PKK’nın başındaki hayır diyor, Pensilvanya’daki hayır diyor, Kandil ‘Hayır’ diyor. ‘Hayır’ verenlerin bunu düşünmesi lazım” dedi.

‘Kimseyle kavga etme gibi bir amacımız yok’

Avrupa’yla yaşanan gerginliğe atıfla, ülke içinde ya da dışında kimseyle kavga etme gibi bir amaçlarının olmadığını dile getiren Erdoğan, “Biz dostlarımızın, milletimizin, soydaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Şayet ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin dirliğine zarar gelirse kıyamet kopmuş demektir” dedi.