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Erdoğan, Avrupa’daki ‘sandık güvenliği’nden endişeli: Çok iyi hakim olmamız lazım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki ‘sandık güvenliği’nden endişe ederek partililere çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Erdoğan, Belçika’daki AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısına telefonla bağlandı.

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Seçime 41 gün kaldığını aktaran Erdoğan, Avrupa’da oy kullanmanın daha erken başlayacağını, 20 Mayıs’ta Bosna-Hersek’te kapalı spor salonunda destekçileriyle bir araya geleceğini kaydetti.

Seçmenlerin sandığa taşımanın önemli olduğundan söz eden cumhurbaşkanı, 41 günü de iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “24 Haziran seçimleri malum bir kırılma noktasıdır ve eğer bugün Batı bundan çok çok rahatsız oluyorsa bunun, Türkiye’nin güçlenmesinden endişe ettiklerinden olduğunu bilmeniz gerekir. Bütün gücümüzle gerek ana kademe, gerek kadın ve gençlik kolları olarak çok ciddi bir çalışma yapıp sandıklara çok iyi hâkim olmamız lazım.”

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