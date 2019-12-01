Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

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“Von der Leyen’in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

Daha önce Almanya Savunma Bakanı olan Von der Leyen, 16 Temmuz 2019’da Avrupa Komisyonu başkanı seçilmiş ve bu görevi üstlenecek ilk kadın olmuştu.