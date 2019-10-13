Erdoğan: Avrupa ‘kapıları açarız’ mesajımızı aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın Suriyeli göçmenlere ilişkin ‘kapıları açarız’ mesajını aldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, ‘Barış Pınarı Harekatı’ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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IŞİD’li tutukluların kaçtığı iddiası için ‘dezenformasyon‘ diyen Erdoğan, “Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika’yı, Batı’yı tahrik etmek istiyorlar” diye konuştu.

Silah satışını durduran Almanya’ya: Biz müttefik değil miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın silah satışını durdurması kararına ilişkin ise şunları söyledi: “Dün Alman parlamentosunda Dışişleri Bakanı bir konuşma yapıyor ve ‘Türkiye’ye silah satışını durduracağız’ diyor. Az önce ben Şansölye Merkel’e de söyledim. ‘Dış işleri Bakanınız bu ifadeleri kullanıyor, nasıl izah edeceksiniz’ dedim. ‘Bana bir şeyi izah edin, biz sizinle NATO’da müttefik miyiz? Değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim haberim mi yok’ dedim. Böyle garip bir yaklaşım olabilir mi? Siz bizden mi yoksa terör örgütünden mi yanasınız.”

‘Avrupa mesajımızı aldı’

Erdoğan, perşembe günü AB’ye yönelik yaptığı “Kendinize gelin. Operasyonumuzu ‘İşgal hareketi’ diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” açıklamasına ilişkin de “Avrupa, ‘Kapıları açarız’ mesajımızı aldı” diye konuştu.

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