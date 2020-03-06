Erdoğan: Sınırlarımız ateşkesle daha güvenli; gözlem noktalarımız korunacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib için Rusya’yla varılan ateşkes anlaşmasının ‘ülke sınırlarını terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirdiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün (5 Mart) Moskova’da bir araya gelerek ‘askeri faaliyetlerin durdurulaması’ üzerinde anlaşma sağlamıştı.

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Ateşkesi kontrol etmek için ‘an be an takipte olacaklarını’ kaydeden Erdoğan, “Türkiye İdlib’deki 12 gözlem noktasını koruyacak. Amacımız BM’deki Suriye barış sürecini işletmek, iç savaşı sona erdirmek” dedi.

‘S-400’ler nisanda aktif; Patriot da istiyoruz’

ABD ile gerginliğe sebep olan Rus yapımı S-400 hava savunma bataryalarının nisandan itibaren aktif hale getirileceği bilgisini veren cumhurbaşkanı, “ABD’ye ‘Patriot verirseniz alırız’ dedik. İdlib’de ateşkes olmasaydı ABD’nin birçok silah mühimmat destekleri olabilirdi; ama şu an itibarıyla bize ABD’den gelmiş herhangi bir destek söz konusu değil” diye konuştu.

Libya’ya da değinen Erdoğan, “Putin ile Libya’yı da ele aldık; oradaki sürecin Suriye ile benzer şekilde sonuçlanması beklentisindeyiz” dedi.