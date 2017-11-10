Erdoğan: Atatürk’ü Marksist, faşist çevrelere mi bırakacağız?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin son dönemde Atatürk vurgusunu öne çıkarması için, “Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız” dedi.

‘Milletimizin hürmeti sonsuzdur…’

Erdoğan, Beştepe’de Atatürk’ü Anma Töreni’nde ‘Atatürkçülük‘ konusuna yaklaşımını şöyle anlattı: “Ülkemizde eskiden beri hep bir Atatürk ve Atatürkçülük tartışması yaşanmaktadır. Özellikle tek parti CHP’si döneminde tarihimizin bu önemli kurucu liderinin ismi öylesine istismar edilmiştir ki milletimizin gönlündeki Atatürk ile sonradan kavramsallaştırılan Atatürkçülük arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmıştır. Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz.“

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‘Atatürk dememizden doğal ne olabilir?’

CHP’nin ve çeşitli çevrelerin Atatürk çizgisinden uzaklaştığı görüşünü uzun uzun anlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak Atatürk’ün mirasını ve hatırasını bu mirasçıların zulmünden kurtarıyoruz. Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Söylemi Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizinden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz.”