Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk’ü İstanbul Havalimanı’yla ‘andı.’

Anıtkabir’de düzenlenen törene katılan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzalayarak, şu notu yazdı: “Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80’inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95’inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.”