Erdoğan: At, ok, güreş… binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yeter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “At, ok, güreş… sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir” dedi.

Fotoğraf: AA

Ankara’da, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi’nin açılışına katılan Erdoğan, 1.5 yıldır faaliyette olan tesiste 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi olduğunu söyledi.

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Tesisin, salgın şartlarına rağmen 110 öğrenciyle faaliyete devam ettiğini anlatan cumhurbaşkanı, atın bu toprakların kültüründeki önemini anlatmak için Dede Korkut Destanı’ndan bir örnek aktardı.

Zindana atılan Bamsı Beyrek’in kendisini 16 yıl boyunca bekleyen atına, “At demezem sana gardaş direm gardaşımdan ileri” dediğini söyleyen Erdoğan, “At aynı amanda Peygamber Efendimize Miraç’ta eşlik eden buraktır” dedi. Divanu Lugati’t-Türk’te atla ilgili 180 tabir olduğunu belirten Erdoğan, atların uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetli olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların canlandırılmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden cumhurbaşkanı, göreve geldikten sonra konuklarını karşılarken törende atlı birliğin yer almaya başladığını anımsatarak, “Bazıları bundan rahatsız oldu. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler” dedi.

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Siyasetten sosyal hayata okun da önemine değinen ve kendisinin büyüdüğü yer olmasından dolayı gurur duyduğu Okmeydanı’nın İstanbul’un en önemli yerlerinden olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Osmanlı’da Okmeydanı’na abdestsiz ve sarhoş girilmezdi. Okçular kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de sınanıyordu. Okçuluk müsabakalarında muhakkak besmele çekilirdi.”

Sporcuların karakter, değer ve ahlaklarıyla da örnek olduğunu anlatan Erdoğan, “Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın hayatının diğer kısımlarında da civanmert olması gerekiyordu” dedi.

Ata sporlarını ihya etmek için çalışırken bu değerleri yeni kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Evlatlarımızı güreşe, okçuluğa, biniciliğe yönlendirirken aslında onları medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız.”