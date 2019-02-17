Yeni askerlik: Herkes bedelli yapabilecek, temel eğitim bir ay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin “Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler” dedi.

Fotoğraf: TSK

Partisinin Balıkesir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor” dedi.

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Erdoğan şunları söyledi: “İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.

Lise ve altı mezunları için altı ay artı altı ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk altı ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse altı ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler.

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Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek.

Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir ‘Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?’ böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler.

İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.”