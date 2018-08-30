Erdoğan: ‘Askeri okullar kapatıldı’ diye propaganda yapılıyor, ihtiyaç kalmamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bazıları ‘Askeri okullar kapatıldı’ diye propaganda yapıyor. Sadece artık günümüz şartlarında ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı” dedi.

Erdoğan, Ankara’da Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

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Milli Savunma Üniversitesi’nin önümüzdeki Ekim ayında yeni eğitim öğretim yılına başlayacağını söyleyen Erdoğan, “15 Temmuz’un ardından başlayan yeniden yapılandırma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve Harp Okullarımız tam kapasite ile faaliyetini yürütür hale gelecektir. Bazıları ‘Askeri okullar kapatıldı’ diye propaganda yapıyor. Halbuki işte burada olduğu gibi Harp Okullarımız, Astsubay Meslek Yüksek Okullarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece artık günümüz şartlarında ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Şu anda üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 9 bin 500’ün üzerindedir. Sadece bu yıl üniversitemize bağlı okullara 4 bine yakın yeni öğrenci alınacak. Görüldüğü gibi askeri okullar kapanması bir yana kapasitesi ve faaliyet alanı daha da genişleyerek ülkemize hizmete etmeyi sürdürüyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır” diyerek sözlerine devam eden cumhurbaşkanı, Milli Savunma Üniversitesi’nin bu doğrultuda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Ancak içerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum. Kurumsal açıdan yeniden yapılandırma sürecini önemli ölçüde tamamladığımıza göre artık tüm enerjimizin ve zamanımızı içerik üzerinde yoğunlaştırabiliriz.”