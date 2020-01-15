Erdoğan, ‘asker selamı’ cezası için UEFA üyesine çıkıştı: Kafa göz girmeniz lazımdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, UEFA’nın ‘asker selamı’ nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Türk futbolculara ceza vermesiyle ilgili UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’na çıkışarak, “Kafa göz girmeniz lazımdı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre Erdoğan, dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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Futbolculara kınama

Erdoğan burada UEFA’nın ‘asker selamı’ cezalarını hatırlattı. UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle TFF’yi 50 bin avro para cezasına çarptırdığını açıklarken, UEFA Disiplin Kurulu, 16 milli takım oyuncusu ile altı Başakşehir oyuncusunu kınamıştı.

‘UEFA’da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu?‘

Toplantıda söz alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA ile yaşanan süreci anlatıp “UEFA bize kınama cezası, Futbol Federasyonu’na ise 50 bin dolar para cezası verdi. Biz ‘Kınanacak bir şey yapmadık’ diyerek Tahkim Kurulu’na başvurduk” dedi. Erdoğan bu sözler üzerine Gümüşdağ’a, “‘Biz kınanacak değil, gururlanacak bir şeyler yaptık’ diye yazsaydınız” dedi. Gümüşdağ’ın, “Yazdık efendim” cevabının ardından Erdoğan, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’ya dönerek, “Siz UEFA’da değil misiniz? Orada yetkiniz yok mu? Hem Rizelisiniz, kafa göz girmeniz lazımdı” dedi. Yardımcı da bu konuda UEFA’a elinden geleni yaptığını ifade etti.

”Siyaset böyle istedi’ algısına izin vermeyin‘

TFF Başkanı Özdemir, Erdoğan’a önümüzdeki dönemde liglerde yabancı futbolcu sayısını azaltma yoluna gideceklerini anlattı.

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Erdoğan’ın “Elbette Türk futbolu için ne gerekiyorsa yapacaksınız ama şu noktaya dikkat edin… ‘Siyaset böyle istedi’ algısına izin vermeyin. Bu tamamıyla sizin kararınız” karşılığını verdiği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vergi oranlarındaki artışın kulüpleri zor duruma soktuğunu belirtip yeni düzenlemenin iki yıl sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bu tür birliktelikleri biz sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.