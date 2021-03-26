Erdoğan tarih verdi: Mayıs-haziran gibi aşılamanın tamamlanmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınına karşı aşılama çalışmasının mayıs-haziran ayları gibi tamamlanmasının amaçlandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul’da Üsküdar ilçesindeki Kerem Aydınlar Camisi’nde cuma namazının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, Çin’le ilk anlaşmanın 100 milyon doz aşı olduğunu belirterek 50 milyon aşının henüz ulaşmadığını aktardı.

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Erdoğan, şöyle devam etti: “Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 50 milyon faz aşı bize henüz ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. 50 milyon aşıyı süratle bekliyoruz. 1 milyon 400 bin Biontech aşısı elimize ulaştı. Rusya’yla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya’dan gelen aşı bizi rahatlatacak. Aşı insanımız için tesirli kaynak olarak görüyoruz, ilaç çalışmaları da devam ediyor.”

İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Erdoğan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına dair de şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır, bu adımla yoluna devam edecektir. Meclis’in alacağı karar değil. ‘Uluslararası anlaşmaların altında mıdır üstünde mi’, bunları konuşmak havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Üç ay sonra bununla ilgili kararını onlar da açıklayacaktır. Bizler de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil, biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir.”