Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Erdoğan aşığı’ Sancak medyadan çekildi

Share15
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 16

 

İktidara en yakın işadamlarından Ethem Sancak, ES Medya’yı sattı.

Fotoğraf: hurhaber.com

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak, “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” demişti.

Reklam

AKP’nin son kongresinde partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu’na da (MKYK) seçilen Sancak’ın medyadan çekileceği bir süredir konuşuluyordu.

Bloomberg’e konuşan Sancak, satışı doğruladı ancak satışın kime yapıldığını açıklamadı.

İlerleyen günlerde satışla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını belirten Sancak’ın sahibi olduğu ES Medya’nın bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin yanısıra TV 360, Kanal 24, Lig Radyo ve bazı dergiler bulunuyor.

ES Medya, 2013 ve 2014’te tamamlanan anlaşmalarla medya varlıklarının bir kısmını Çukurova Holding ve Fettah Tamince’den devralmıştı.

Sıra TSK’da: ‘Erdoğan aşığı’ Sancak’ın sahibi olduğu BMC, 529 tane ‘Kirpi’ satacak

Share15
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 16

SON HABERLER

Son örnek: 80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu

  RIFAT DOĞAN [email protected] 17 Ağustos depreminin 18’inci yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye TÜRGEV yurdu yapılacak. Alan paravanlarla çevrildi.   17 Ağustos depreminin ardından İstanbul’da 493 deprem toplanma alanı ilan edilmişti. Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin hesabına göre (TMMOB) bu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...