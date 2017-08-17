‘Erdoğan aşığı’ Sancak medyadan çekildi

İktidara en yakın işadamlarından Ethem Sancak, ES Medya’yı sattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak, “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” demişti.

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AKP’nin son kongresinde partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu’na da (MKYK) seçilen Sancak’ın medyadan çekileceği bir süredir konuşuluyordu.

Bloomberg’e konuşan Sancak, satışı doğruladı ancak satışın kime yapıldığını açıklamadı.

İlerleyen günlerde satışla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını belirten Sancak’ın sahibi olduğu ES Medya’nın bünyesinde Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin yanısıra TV 360, Kanal 24, Lig Radyo ve bazı dergiler bulunuyor.

ES Medya, 2013 ve 2014’te tamamlanan anlaşmalarla medya varlıklarının bir kısmını Çukurova Holding ve Fettah Tamince’den devralmıştı.