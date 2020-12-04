Erdoğan: Aşı konusunda sadece Çin’le değil Rusya’yla da görüşmeler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısının tedariği konusunda sadece 50 milyon doz için anlaşmaya varılan Çin’le değil Rusya’yla da görüşmeler yapıldığını söyledi.

Fotoğraflar: AA

İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nde cuma namazını kıldıktan sonra soruları yanıtlayan Erdoğan, aşı tedariği konusunda çeşitlilik olup olmayacağına ilişkin, “Aşı tedariğinde çeşitlilik olacak. Uğur Bey’le (Pfizer’le aşı geliştiren BionTech’in kurucusu) ben de bizzat görüştüm. Rusya’yla da görüşmeler sürüyor” dedi.

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‘Aşı olmam konusunda sıkıntı yok’

Cumhurbaşkanı, kendisinin aşı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu ise “Aşı olmam konusunda sıkıntım yok. Sağlık neyi gerektiriyorsa yapacağız. Vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atarız” diyerek yanıtladı.

‘Haddini bilmesi lazım’

Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, salı günkü grup toplantısında sarfettiği sözler nedeniyle açtığı 500 bin liralık dava da soruldu.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘eleştiri değil hakarete varan ifadeleri nedeniyle hukuk çerçevesinde hesap sorulacağını’ belirten Erdoğan şöyle devam etti: “‘Edep’ denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede cumhurbaşkanlığına, cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur bilmesi gerek.”

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Maltepe belediye başkanının eski yardımcısı anımsatılarak CHP’li belediyelerdeki taciz iddiaları anımsatılan Erdoğan şunları söyledi: “Bunlar, ‘Temiz, ahlaklı belediyecilik’ diyen bu zatın tabanına, seçtiği kişiye sahip olamadığını gösteriyor. Hatta daha ileri gidiyorum. Şu anda İstanbul İl Başkanlığı’na yürüten bayanın davası istinafta. Cezayla karşı karşıya gelmesi söz konusu.

‘CHP’nin toparlanması zor’

CHP’nin şirazesi kaymıştır. CHP istikametini kaybetmiştir ve bu saatten sonra toparlaması zordur. Terör örgütleriyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyen bir CHP’yle bu dönemde tanıştık. Bundan sonra da kendisini toparlayamayacaktır.”

‘Çok seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler’

Cumhurbaşkanı, ‘Dağlık Karabağ’ın acilen devlet olarak tanınmasını’ öngören tasarının kabul edildiği Fransa’ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, “Çok seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler” diye seslendi.