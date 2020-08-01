Erdoğan: Dua ordusunun ‘Amin’ nidaları kesildiğinde kendimizi sorgulamalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dua edenlerin, “Amin” nidaları kesildiğinde kendilerini sorgulamaları gerekeceğinin altını çizdi.

Fotoğraf: AA

Partisinin 81 ildeki teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaşan Cumhurbaşkanı içerde vesayete dışarıda adaletsiz düzene karşı kavga yürüttüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir. Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun ‘Amin’ nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten korusun.”

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‘Teşkilat mensubu olamaz’

Partinin temsilcilerini bayram günü görmenin kendisine ayrı bir heyecan verdiğini belirten Erdoğan geçmişte yaptığı ‘kibir’ uyarısını bu ifadeyi kullanmadan yineledi: “Kendini milletin üzerinde gören, gönül kazanmak yerine gönül kıran, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Partili teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde kapısını çalmadığı, kalbini yumuşatmadığı insanlar bırakan mensubumuz görevini hakkıyla yerine getirmemiş demektir. Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı artıracağız.. Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptığımız işlerin ne önemi olabilir?”

‘Milletin sadece konuşan değil sözünü yerine getiren bir parti olduğu için’ AKP’ye destek verdiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Karşımızkdakiler sırf bize husumetleri nedeniyle savrulup durdular. Dün söyledikerinin bugün tersini söylemekten çekimiyorlar. Ülkemize ve milletimize hiçbir faydası olmayan polemiklerle vakit kaybetmeyeceğiz.“

‘Ayasofya tartışmaları art niyetli’

Büyük kongreyi yeni bir şahlanış, dirilişe dönüştürmek istediklerinin ve bu konuda teşkilat güvendiklerinin altını çizen Erdoğan’ın gündeminde Ayasofya da vardı: “86 yıllık yara olan Ayasofya’nın fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.”

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Takılınca, iki kez ‘Geri al’ dedi

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, video konferans yoluyla İl Başkanlarımıza hitap ediyor… https://t.co/akyVibhhTb — AK Parti (@Akparti) August 1, 2020

Erdoğan, konuşmasının bir noktasında takıldı (8:35) ve iki kez “Geri al” dedi. Birkaç saniye bekledikten sonra kaldığı yerden devam eden cumhurbaşkanının yüzünde kaygılı bir ifade belirdi.