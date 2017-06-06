Erdoğan arabulucuğa soyundu: Katar krizinde liderlerle telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinin ‘abluka’ya aldığı Katar’la krizin aşılması için bir dizi ülkenin lideriyle telefon görüşmesi yaptı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen ve Libya, bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Reuters’ın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Erdoğan, bölgedeki tansiyonu düşürmek için Katar’ın yanısıra Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın liderleriyle telefonda görüştü.

‘Temaslara devam’

“Konuşmalarda bölgesel barış ve istikrar kadar mevcut gerilimi düşürmek için diyalog ve diplomasi yoluna odaklanmanın önemi vurgulandı” diyen kaynaklar, Erdoğan’ın temaslarına devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada, ikilinin diyalog ve uzlaşma için çağrı yaptığı belirtildi.

Bakanlar kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da Ankara’nın gerilime son vermek için yardıma hazır olduğunu belirtmişti.