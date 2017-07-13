Erdoğan ‘anma’da: Bundan sonra hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak

Darbe girişimini anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz bizim yeni Çanakkale’mizdir” derken bundan sonra Türkiye’de hiçbir şeyin, darbe girişimi öncesindeki gibi olmayacağını söyledi.

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, “Bizi küçümseyerek milletten uzak tutmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca ceza evine attılar. Yine netice alamayınca siyaset yoluyla hizmet etmemize engel olmaya çalıştılar. Bunu yapamayınca, milletin verdiği yetkileri sinsi yollarla elimizden almaya çalıştılar. Sonunda işi 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canımıza kastetmeye kadar götürdüler. Bu fakirin canını alınca 80 milyonluk Türkiye’yi teslim alacaklarını sandılar” dedi.

Reklam

‘Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak’

16 Temmuz akşamı darbenin bilançosu ortaya çıktığında Türkiye’nin dilinden “Ah be, Anadolu. Şimdi her köşen ağlayan ana dolu” sözlerinin döküldüğünü söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Devletlerin ve milletlerin tarihlerinde geleceklerine yön veren kritik dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için böyle bir tarihtir. Bundan sonra ülkemizde hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Tek parti döneminin zulmünü yaşayan milletimiz bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyecektir. 27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin, 28 Şubat müdahalesinin mahcubiyetini yaşayan milletimiz bir daha asla böyle bir şey maruz kalmayacaktır. Menderes gibi bir beyefendinin dar ağacında son nefesini vermeye engel olamayan milletimiz bir daha böyle bir utancı asla yaşamayacaktır.”

‘FETÖ’nün ihanetini unutmayacağız’

15 Temmuz’un yeni ‘Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya’ olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı, bir sonraki zaferin 2023 hedeflerine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “FETÖ’nün ihanetini unutmayacağız. Unutturmayacağız. Darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri darbecilere destek olanları asla unutmayacağız unutturmayacağız.”