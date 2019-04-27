Erdoğan: Ankara ve İstanbul’u nasıl kaybettiğimizi değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin Kızılcahamam kampının açılışındaki konuşmasında, ilçelerinde ve belediye meclislerinde ezici çoğunluk elde ettikleri İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığını nasıl kaybettiklerini değerlendireceklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

31 Mart seçimlerinde Ankara ve İstanbul’da kazandıklarını savunan Erdoğan şöyle devam etti: “(Genel başkan ne diyor?) diyenler çıkabilir. İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti birinde MHP 25’i ittifak olarak aldık. 312 kişilik belediye meclisinin 176 üyesi AK Parti’li; dörtü MHP’li. Ankara’da da durum farklı değil, 25 ilçenin 19’unu AK Parti üçünü MHP aldı toplam 22. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki 147 üyeden 88’i AKP’ye 19’u MHP’ye mensuptur. İlçe ve meclislerinde ezici çoğunluk elde etitiğimiz kentlerde nasıl büyük şehirleri nasıl kaybettiğimizi tabii ki değerlendireceğiz.”

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‘YSK’nın kararına elbette saygı duyacağız’

Partisinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) İstanbul’daki seçimin yenilenmesi için yaptığı başvuru sürecine de değinen Erdoğan, AKP’nin pes ettiğini düşünenler olduğuna değindi. Erdoğan şunları söyledi: “YSK’nın kararına elbette saygı duyacağız. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İçimize sinse de sinmese de kabul edeceğiz. Ancak son ana kada hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.”

‘Teşkilatın geleceği için hesap soracağız’

Seçim sonrasında ortaya çıkan tablo ışığında değerlendirme yapıp bir sonraki seçime hazırlanacaklarını vurgulayan Erdoğan “Artık bu iş bitti seviyesinde değiliz” dedi. Dışarı karşı mücadele verirken içlerinde de kendilerine yanlış yapanlar olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Belli seviyelere gelenlerin yaptıkları yenilir yutulur şeyler değil. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler tüm bu süreçte neredelerdi? Adayları beğenmemişlerse herkesin beğendiği isimlerin olduğu bir süreç olamaz. Bu teşkilatın ahlakından mahrum olanlar kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar.

Bu teşkilat Ankara’da kabuğuna çekilmiş değil. Nerede ne olduğunu biliyoruz. Gün ola harman ola bu teşkilatın geleceği için olanların hesabını soracağız. Bu parti bir davadır. Bu davaya gönül verenler sır küpü içinde kendilerini sıkı tutmaları gerekir. Tutamazlarsa da kusura bakmasınlar.”

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‘Türkiye genelinde yüzde 44.4 oy aldık’

AKP’nin Türkiye genelinde yüzde 44.4 oy aldığını anımsatan Erdoğan, 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme sorumluluğu veren seçmenin, “Çalışın, bekamıza sahip çıkın, hedeflerimizden kopmayın” mesajı verdiğinin de altını çizdi.

‘Kılıçdaroğlu siyasi istismar için Çubuk’a gitti’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara, Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırı da Erdoğan’ın gündemindeydi. CHP’nin yaşananları çığrından çıkardığını iddia eden Erdoğan şehit ailesinin Kılıçdaroğlu’nun oraya gitmesini istemediğini belirtti ve Kılıçdaroğlu’nu siyasi istismar için oraya gitmekle suçladı.

Erdoğan şunları söyledi: “Şehit cenazesine katılmak ailenin acısını paylaşmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak seçim sürecinde kendini PKK’nın güdümünden kurtaramamış ve bu konuda atması gereken adım daha dikkatli olması gerekenlerin daha özenli olması gerekir. Acaba buraya gitmek ne getirir ne götürür? Bu şehit senin işbirliği yaptığın, PKK’nın şehit ettiği bir askerdir. Sen onların siyasi uzantısı olan HDP’yle işbirliği yapmışsın. Benim Mehmedimi şehit edenlerle işbirliği yapmışsın. Bunları yutmayacağız arkadaşım söyleyeceğiz. Dağdan talimat gelecek ‘HDP Ankara, İstanbul’da seçime girmeyecek’ diye HDP’ye onlarla işbirliği yapacaksın. Sonra şehit cenazesine gideceksin. Ben soruyorum gitmeden ‘Memnun oluruz” derlerse gidiyorum. Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil. “

Erdoğan, ‘İstanbul’da seçim sarhoşluğuyla Şişli’deki bir kız yurduna saldıran CHP’lilerin Çubuk’ta yaşananları büyütme hakkı’ olmadığını savunarak, CHP’li belediyelerde işçi kıyımlarının başladığını söyledi.

S-400 gerilimi

Erdoğan, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’leri almasıyla ilgili ABD’yle ciddi görüş ayrılığı içinde olduklarını belirtirken, bu anlaşmazlık için “Ama onun bunun ne dediği değil, bizim ne dediğimiz önemli” diye konuştu.