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Erdoğan Almanya’ya Can Dündar’la yüklendi, stratejik ortaklığa vurgu yaptı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye yaptırıma hazırlanan Almanya’ya ‘ılımlı mesaj’ verdi: “Bu ortaklığa gölge düşürecek adım atılmamalı.”

Fotoğraf: DHA

Körfez ülkelerine ziyaretleri öncesi Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan Erdoğan, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ilişkilerin gözden geçirileceğini açıkladığı açık mektubunun sorulması üzerine, bu ülkeyle stratejik ortaklığın uzun yıllara dayandığını vurguladı.

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“Ben Alman Dışişleri Bakanı’nın şahsında, Alman yetkililerine bir şeyi devamlı söyledim. Bizler NATO’da beraberiz, AB süreci içerisinde müzakereci bir devletiz. Dolayısıyla aramızdaki strarejik ortaklık yeni değil. Uzun zamandır ortaklığımız var. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalıdır” diyen Erdoğan, Almanya’nın Türkiye’den kaçan ‘teröristler’i barındırdığını söyledi.

Can Dündar öfkesi

Erdoğan, konuşmasının devamında MİT TIR’ları davasında tutuklanıp Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla serbest kalan, ardından da Almanya’ya giden gazeteci Can Dündar’ı kastedip, Almanya’yı şöyle suçladı: “Türkiye’den kaçan teröristleri Almanya’da barındırırsanız, onlara hatta teşvik imkanı verirseniz, üstelik suçlu konumunda olursa ki Türkiye’de yargılanıp suçlu göründüğü halde, tutuksuz yargılanma sebebiyle serbest bırakılanı siz alır bağrınıza basarsanız, bunu konuşturmak suretiyle ödüllendirirseniz, Cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız bizim sizlere bakışımız o kadar rahat olmaz.”

‘Yargı gereği neyse…’

‘FETÖ’ üyelerinin de Almanya’da cirit attığını belirten Erdoğan, Almanya’ya verilen isimlerin bir türlü iade edilmemesinden dert yanıp, Türkiye’de de yargının ‘gerektiği gibi’ hareket edeceğini söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Bunlar bize iade edilmeyecek, siz sürekli olarak iki tane burada bir tanesi tutuklu olmak kaydıyla, bir diğeri şu anda gözaltı süresi henüz dolmadı. Böyle bir süreçte olmasına rağmen kalkıp bunlarla Türkiye’yi sıkıştıracaksınız… Yok böyle bir şey. Türkiye yargının gereği neyse, bunu işletmektedir.”

‘Kimse tehdide yönelmesin’

Alman şirketlere karşı Türkiye’de bir soruşturma yapılmadığını tekrarlayan Erdoğan, sözlerini, “Ne var? Olan şu, Türk şirketlerinin ülkelerle ilgili yaptıkları FETÖ ile iltisaklı olan bazı meşru olmayan girişimleri var, o tür şirketlere yönelik bir şeydir. Kimse kimseyi bu tür yalan yanlış haberlerle, buradan hareketle tehdide yönelmesin. Bu siyasetin içinde olan insanlara yakışmaz” diye noktaladı.

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