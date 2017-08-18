Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Erdoğan, Almanya’daki seçimlere el attı: Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin

Share81
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 82

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yle gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine kırmızı ışık yakan Almanya’nın iç çekişmelerini sürece taşıdığını savundu.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere de seslendi: “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin.”

Reklam

Fotoğraf: DHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle gümrük birliğini güncellemeye çabalamayacaklarını söylemişti.

‘Sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin’

Merkel’in sözleri, kopma noktasındaki Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da germişti.

Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı: “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki; sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin.”

Almanya’daki Türklerin sandıkta ‘Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan’ siyasi partilere gerekli desteği vermesi gerektiğini kaydeden cumhurbaşkanı, “Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var” diye konuştu.

Ticaret hacminin genişlemesine engel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, AB’yle arasındaki gümrük birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak biçimde güncellenmesini istiyor.

Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Gümrük birliği güncelleme sürecinin başlayabilmesi için üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na yetki vermesi gerekiyor.

Berlin’den Ankara’ya: Seçim hamlesi değil, devlet politikası

Ankara’dan Merkel’in gümrük birliği restine yanıt: Avrupa da zarar görür

Merkel’den rest: Türkiye’yle gümrük birliğinde genişleme olmayacak

Share81
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 82

SON HABERLER

Der Spiegel: ‘Sarraf davası’ndan endişelenmesi gerekenlerden biri Erdoğan

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Alm Der Spiegel dergisinde yer alan bir haberde ‘Rıza Sarraf davası’ndan endişelenmesi gereken isimler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yer aldığına dikkat çekerek, ‘iktidar sahiplerinin kamuoyu vicdanını yaralayan bu iddialar hakkında ivedilikle açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.

Esad’ın danışmanı: Savaşın sonuna gelindi

  Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı, yabancı güçlerin isyancılara desteklerini çekmeleriyle, altı yıldır süren savaşın sona yaklaşmakta olduğunu savunarak ister Türk, ister Amerikalı olsun, hükümetin bütün ‘gayrimeşru’ güçlere karşı duracaklarını söyledi. Reuters’in haberine göre danışman Bouthaina Şaban, Şam’da savaştan bu yana ilk kez uluslararası bir fuar düzenlenmesinin, ‘savaşın sona erdiği mesajını verdiğini ve ülkenin artık […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...