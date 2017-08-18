Erdoğan, Almanya’daki seçimlere el attı: Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yle gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine kırmızı ışık yakan Almanya’nın iç çekişmelerini sürece taşıdığını savundu.

Cumhurbaşkanı, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere de seslendi: “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin.”

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle gümrük birliğini güncellemeye çabalamayacaklarını söylemişti.

‘Sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin’

Merkel’in sözleri, kopma noktasındaki Türkiye-Almanya ilişkilerini daha da germişti.

Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı: “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız’ havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya’daki bütün soydaşlarıma diyorum ki; sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin.”

Almanya’daki Türklerin sandıkta ‘Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan’ siyasi partilere gerekli desteği vermesi gerektiğini kaydeden cumhurbaşkanı, “Çünkü bu bir yerde artık Almanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var” diye konuştu.

Ticaret hacminin genişlemesine engel

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle imzaladığı anlaşma 31 Aralık 1995’te yürürlüğe girmişti.

Türkiye, AB’yle arasındaki gümrük birliği anlaşmasının gıda/tarım, hizmetler, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak biçimde güncellenmesini istiyor.

Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katı olan 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

Gümrük birliği güncelleme sürecinin başlayabilmesi için üye ülkelerden oluşan Avrupa Birliği Konseyi’nin Avrupa Komisyonu’na yetki vermesi gerekiyor.