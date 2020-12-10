Erdoğan: Aliyev’i devamlı arayan Fransa bize ulaşmak istedi ama dönmedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karabağ konusunda Fransa cephesinin Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i aradığını belirterek, “Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik” dedi.

Fotoğraf: AA

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘Karabağ Zafer Kutlaması’ na katılan Erdoğan’ın hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. Aliyev’le ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan şunları söyledi:

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“Karabağ’ı kendi meclisinden geçirdiği kararla, ‘Burası devlettir biz tanıdık burayı’ deme hakkına sahip değilsin. Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron olarak Meclisi’nden geçirmeye yöneliyorsun, daha siyaseti öğrenememiş. Yarın bana tabii kızacak belki bu akşam kızacak ayrı mesele. Ama öyle de olsa bunları söylemek zorundayız.”

Minsk üçlüsünün yıllarca oyalandığını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Devamlı kardeşimi arıyordu. Ondan olumlu neticeler almak istiyordu. Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı.”

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

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*Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. “Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım” diye bir derdimiz yok.

*Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan’ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var.

*Putin”in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, onun olumlu yaklaşımları da süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu.

*Biz işbirliğine hazırız. Yeni bir iş birliği formatı teşkil ederek, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz.

*Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir.

*Kardeşim Aliyev, “Altılı bir platform oluşturabiliriz” dedi bunu Sayın Putin kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve kabul ederlerse Ermenistan iştirak edebilir.