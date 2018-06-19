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Erdoğan Akşener’i ‘muhatap aldı’: Bu bayana sormak lazım, ne için çıktın yola?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i ‘muhatap aldı’: “Bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola?” 

Erdoğan, İYİ Parti’nin kurulduğu ilk günlerden bu yana yürüttüğü ‘Akşener’i muhatap almama’ stratejisine seçim kampanyasında da devam ediyor. Erdoğan’ın isim vermeden yaptığı konuşma bir ilk.

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Şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerini sık sık dile getiren Akşener “Şehir hastanelerini devlet hastanesi mi sanıyorsunuz. Şehir hastaneleri ihalelerle yapıldı. Hasta güvencesi verildi, hasta gelmezse devlet parasını ödeyecek, Şehir hastanelerini yeniden organize edeceğiz” demişti.

Adana mitinginde konuşan Erdoğan, Akşener’in sözlerine ilişkin, “Adaylardan biri ‘Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz?’ diyor. Önce bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola?” dedi.

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Erdoğan konuşmasının sonunda katılımcılara, “Pazar günü sandıklarda patlıyor muyuz?” diye sordu.

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