Erdoğan: Aksaklıklar oluyor ama bunlar yokluktan değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ücretsiz maske dağıtımı için 33 milyon kişiye mesaj gittiğini, perşembe günü kadar bu sayının 39 milyona çıkacağını söyledi.

Video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Hastaların tetkikinden tedavisine her konuda iyi durumdayız. İlaç ve vatandaşlarımızın temizlik maddesi tedarikinde sıkıntı yaşamıyoruz. Maske dağıtımı sürüyor. Elbette 83 milyonluk ülkede aksaklıklar oluyor. Ama bu aksaklıklar yokluktan kaynaklanmıyor. “