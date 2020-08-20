Erdoğan: CHP’ye geçen belediyelerde intikam alma hevesiyle hareket edenler var

Cumhurbaşanı Tayyip Erdoğan, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerdeki bazı yöneticilerin intikam alma hevesiyle hareket ettiklerini öne sürdü.

İstişare toplantısında, AKP’li belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, “Bilhassa AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz” dedi.

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Hedef 4 milyon üye

Erodoğan, lideri olduğu AKP’nin 1 milyon genç üyesi bulunduğunu, seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydetmeyi hedeflediklerini açıkladı.

“AK Parti’nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Şartlar ne olursa olsun kavline sadık, sözünün eri bir kadroyuz” diyen cumhurbaşkanı, üzerinde çalıştıkları yerel yönetimler reformunun önümüzdeki yasama yılında gündeme getireceklerini söyledi.