Erdoğan AKP’deki sıkıntıyı teyit etti: Gül’le görüşenleri biliyorum, ayrılanlar olabilir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bazı partililerin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket edeceği yönündeki iddialarla ilgili “Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri” dediği öğrenildi.

24 Haziran seçimleri öncesi Saadet Partisi ile birlikte hareket eden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’den önemli isimleri de kendi yanına çekeceği öne sürülüyor. AKP çevrelerinden gelen iddialar 50 milletvekilinin AKP’den ayrılıp Gül’le hareket edebileceğine kadar uzanıyor. Adı Gül’le birlikte anılan AKP’nin kurucularından Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin halen bu yöndeki haberleri yalanlamadı.

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Erdoğan’ın AKP’deki iç sıkıntıyı teyit eder nitelikteki sözleri AKP çizgisinde yayın yapan Sabah gazetesinde yer aldı.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, Erdoğan partisinin MYK ve MKYK toplantılarında Gül’ün adaylığı ile ilgili şöyle konuştu: “Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını… Biz işimize bakacağız.”

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Haberde Erdoğan’ın seçimle ilgili şu değerlendirme ve talimatları da yer aldı:

“* Mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.

* Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

* Üç dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.”