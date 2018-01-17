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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan AKP İstanbul il başkanlığı için isim yokluyor: İki kişi öne çıktı

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir değiştirileceği konuşulan AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yerine isim aramaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre Erdoğan cuma akşamı il merkezinde düzenlediği toplantıda Temurci’nin yerine kimin istendiğini sordu. Yoklamada Ahmet Cin ve İdris Güllüce’nin adı öne çıktı.

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Nisan sonu ya da mayıs başında yapılacak il kongresinde Erdoğan’ın işaret edeceği ismin tek  aday yapılması bekleniyor.

Cin, AKP’nin İstanbul’daki seçim organizasyonunun başında. 51 yaşındaki Cin, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı.

Üç dönem Tuzla belediye başkanlığı yapan İdris Güllüce ise Erdoğan’ın neredeyse 40 yıllık siyaset arkadaşı.

Güllüce, kendisine bu yönde yoğun teklif ve baskılar geldiğini doğrulayıp, “AK Parti’nin il yönetimine ben ya da başka biri; kim gelirse gelsin İstanbul için iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 2019 seçimleri Türkiye’nin ufkunu değiştirecek seçimler. Hiçbir seçim bu kadar stratejik değildi. Sayın cumhurbaşkanımız da hem teşkilatımıza hem vatandaşlarımıza bunu anlatmaya çalışıyor” diye konuştu.

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