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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, AKM ve Galataport için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM), en geç gelecek yılın ortasında açılacağını söyledi.

AKM inşaatı… (Fotoğraf: AA)

Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi’nin açılışında konuşan Erdoğan, “Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum çünkü biz orayı bir opera binası olarak hazırlamış durumdayız” dedi.

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Cumhurbaşkanı, Taksim Camisi’nin de gelecek yılın Ramazan ayına yetiştirmesinin planlandığını belirterek Galataport’un nisan ayında faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Erdoğan, salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisinin Galataport’a demirlemek için rezervasyon yaptırdığın dile getirdi.

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