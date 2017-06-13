Erdoğan ‘AKM işareti’ni verdi: Sağlıksız ve çirkin yapı yıkılacak, proje hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılacağını, yerine yapılacak binanın projesinin hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte Tarabya’daki cumhurbaşkanlığı köşkündeki verdiği iftara, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Hakan Ural, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Esra Erol, Işın Karaca, Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Uğur Işılak, Emir Berke Zincidi, Özdemir Erdoğan, Müşerref Akay, Aykut Kocaman, Hidayet Türkoğlu, Rıdvan Dilmen, Ömer Onan, Kerem Tunçeri, Ufuk Sarıca, Şahika Ercüment, Tolga Zengin, Bobby Dixon, Melih Mahmutoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Yıllardır işlevsiz bırakılmasıyla gündemde olan ve dokuz yıldır kullanılamayan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’ne değinen cumhurbaşkanı, AKM’yi ‘sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapı’ diye niteledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Daha iyisini yapmak için atılan adımlar, bu çarpık anlayışın saldırısına uğramıştır. Halbuki AKM deprem nedeniyle ciddi bir hasara uğrayan bir yerdir. Yani deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir yer. Türkiye’nin hem kapasite hem teknik altyapı bakımından en modern, Batı ülkelerinde dahi örneğine az rastlanabilecek opera binası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bir parçası olan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’dir.

Bunu yaptırırken mimar arkadaşlarıma tüm dünyayı gezdirttim. Şimdi 2 bin kişiyi alabilen opera binasına sahibiz. Taksim’deki o sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular.

Ne sanatçı düşmanlığımız, ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz hem İstanbul’a hem de kültür sanat dünyamıza yakışır bir eseri ülkemize kazandırmak için çalıştık.”

Harbiye Kongre Merkezi’nde yer alan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ni yapan mimarların, AKM projesini de çizdiğini aktaran Erdoğan, “Proje şu anda bitti. Yan ve arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp çok ama çok güzel bir eseri İstanbulumuza kazandıracağız” diye konuştu.