Erdoğan ailesinin ‘ihale avcısı’ damadı TÜRGEV’in üniversitesine de ortak çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeniyle evlendikten sonra 3 milyon 600 bin liralık kamu ihalesi alan Abdulkadir Karagöz’ün, TÜRGEV’in kurduğu uluslararası üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldığı da ortaya çıktı.

Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in kurduğu İbn Haldun Vakıf Üniversitesi ile Malezya’nın önde gelen iş adamlarından Seyyid Muhtar El Buhari’nin kurduğu Uluslararası El Buhari Üniversitesi arasındaki protokol Mayıs 2017’de imzalandı.

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Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, üniversiteler arası işbirliği protokolü imza törenine TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra El Buhari Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olarak Abdulkadir Karagöz de katıldı.

Habere göre, Malezya’da işbirliğine giden İbn Haldun Üniversitesi için İstanbul’da milyarlarca liralık araziler TÜRGEV’e tahsis edilmişti.

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal da Başakşehir’in belediye başkanı olduğu dönemde üniversite için TÜRGEV’e arazi tahsisinde bulunmuştu.

İhale avcısı Karagöz kimdir?

AKP’nin gençlik kollarında görev yapan Abdulkadir Karagöz, 14 Ağustos 2014’te AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Şükrü Ecertaş’la Mental Danışmanlık şirketini kurdu.

Karagöz, 2 Ocak 2016’da Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kızı Şeyma Erdoğan’la evlendi.

Erdoğan ailesinin akrabası olan Karagöz, ilk olarak 24 Temmuz 2016’da İBB şirketi İSTON’un bir ihalesini aldı.

Daha sonra 28 Kasım 2016 ve 2 Aralık 2016’da da olmak üzere belediyeden ihaleler damada verildi. Mental Danışmanlık’ın genelde ihalelerde tek firma olması da dikkat çekti.

Şirketin Temmuz 2016–Temmuz 2017 tarihlerinde kamudan peş peşe ihaleler aldığı belirtildi. İhalelerin toplam bedellerinin 3 milyon 600 bini bulduğu öğrenildi.

Öte yandan şirketin ortağı Ecertaş, 3 Kasım 2017’de tüm hisselerini Karagöz’e devrederek ortaklıktan ayrıldı. Şirketin 500 bin liralık sermayesi de tek başına Karagöz’e geçti.