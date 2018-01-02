Erdoğan ailesinin damadına bir yılda devletten 3 milyon 600 bin liralık ihale

Mental Danışmanlık şirketinin sahibi Abdulkadir Karagöz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeniyle evlendikten sonra İstanbul büyükşehir belediyesinden (İBB) ve bazı kamu şirketlerinden 3 milyon 600 bin liralık 10 ihale aldı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nn haberine göre AKP’nin gençlik kollarında görev yapan Abdulkadir Karagöz, 14 Ağustos 2014’te AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Şükrü Ecertaş’la Mental Danışmanlık şirketini kurdu.

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Karagöz, 2 Ocak 2016’da Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kızı Şeyma Erdoğan’la evlendi.

Erdoğan ailesinin de akrabası olan Karagöz, ilk olarak 24 Temmuz 2016’da İBB şirketi İSTON’un bir ihalesini aldı.

Daha sonra 28 Kasım 2016 ve 2 Aralık 2016’da da olmak üzere belediyeden ihaleler Erdoğan ailesinin damadına verildi. Mental Danışmanlık’ın genelde ihalelerde tek firma olması da dikkat çekti.

İhale avcısı!

Şirketin Temmuz 2016 – Temmuz 2017 tarihlerinde kamudan peş peşe ihaleler aldığı belirtildi. İhalelerin toplam bedellerinin 3 milyon 600 bini bulduğu öğrenildi.

Öte yandan şirketin ortağı Ecertaş, 3 Kasım 2017’de tüm hisselerini Karagöz’e devrederek ortaklıktan aydıldı. Şirketin 500 bin liralık sermayesi de tek başına Karagöz’e geçti.

Cumhuriyet, Karagöz’ün 2o12’de ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen için Twitter’da “Fethullah Gülen’in başbakanımıza geçmiş olsun mesajını iyi okumak lazım. Fitneye pabuç bırakmayacak kadar derdi sevdası büyük insanımız var” diye yazdığını aktardı.