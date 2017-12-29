Erdoğan ailesindeki ‘yavru aslan’ anlaşmazlığı: Torunlarım istedi, Berat bey veto etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinde kendisine hediye edilen yavru aslanları torunlarına vermeyi düşündüğünü ancak damadı Berat Albayrak’ın ‘vetosunun’ ardından aslanların Gaziantep’teki hayvanat bahçesine gönderileceğini söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın aktardığına göre, Afrika dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, kendisine hediye edilen üç yavru aslanla ilgili şunları anlattı: ”İkisi birer yaşında. Onların biri dişi, biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık.”

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“Bir an için ‘Torunlarım ister mi acaba’ diye düşündüm” diyen cumhurbaşkanı, damadı Albayrak’a durumun sorulduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti: “Torun önce ‘Hayır’ diyordu, sonra ‘Getirin’ falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep’e gönderilecek. Gaziantep Belediye Başkanlığı’nın çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanım’ı aradım söyledim, bilahare haber gönderdi bize, çok da iddialı konuştu. ‘Ben elemanlarımı göndereyim, direk oradan alsınlar, Gaziantep’e getirsinler’ dedi. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.”