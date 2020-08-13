Erdoğan: Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin odağında bulunduğu tartışmalar sürerken “Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir” dedi. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ı da isim vermeden kınayan Erdoğan, ‘bu saygısızlığın tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu.

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‘Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz‘

Türkiye’nin bugün dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olduğunu söyleyen Erdoğan, “IMF’ye 22.5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz. Attığımız karlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü şekilde yoluna devam etmesini sağladık. Muhalefet çiftçimiz battı diyor. Hiç merak etmeyin Türkiye tarımda patlama yapacak. Ekonomide şahlanma dönemine gireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız” dedi.

Erdoğan, ‘gurur abidesi’ olarak gördüğünü söylediği İstanbul Havalimanı’nı hizmete açtıklarını belirterek, “Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir” diye konuştu.

‘Oruç Reis’imize saldırmayın dedik, bugün ilk cevabı aldılar‘

Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları içinde faaliyet yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis’le ilgili Erdoğan, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar” dedi.

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Erdoğan, “2013’ten günümüze kadar olan dönemi mücadele dönemi olarak adlandırıyorum” diyerek şunları söyledi: “Ülkemize ağır bedelleri oldu. Attığımız kararlı adımlarla ekonomimizin daha güçlü hareket etmesini sağladık. 2002’den itibaren ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 2019 sonu itibariyle 217 milyar dolar seviyesini aştı. Enflasyonu yüzde geçen sene 11.8’e indirdik. Ayrıca bugün itibariyle organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Muhalefet diyor ya tarımda çiftçimiz şöyle battı diye. Hiç merak etmeyin. Ellerinizi de fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda Allah’ın izniyle patlama yapacak. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek. Uluslararası endeksler ise başarı elde ettiğimiz bir başka alan oldu.”

Salgının ve etkilerinin geçmesiyle Türkiye’nin ekonomide yeni bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, “Bu dönemin de şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisine dahil edeceğiz bu dönemde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

‘Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor‘

AKP’nin kadınların en aktif olduğu hareketlerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “4 milyonu aşan kadın kolları üye sayısı vardır. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle sürdürüyoruz. Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz” dedi.

Erdoğan’ın kadınlarla ilgili ifadeleri şöyle:

AK Partinin kadınları için AKP’nin papatyaları gibi yakıştırmalarla yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum.

Özgürlük her insan için kutsaldır. Kadının mülk gibi görülmesi yanlıştır. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz.