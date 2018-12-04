Erdoğan AİHM kararı için ‘İşi bitiririz’ demişti: Demirtaş’ın cezası kesinleşti

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın dört yıl sekiz aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde kesinleşti.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşmaları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Demirtaş’a dört yıl sekiz ay, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e de üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.

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Sanık avukatları kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını değerlendirdi.

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İstinaf, kendilerine yapılan başvurunun reddine karar vererek cezaları kesinleştirmiş oldu.

Demirtaş artık tutuklu değil hükümlü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Avukatlar bunun üzerine tahliye başvurusu yapmıştı. Mahkeme de AİHM’in kararının kesinleşmediğini belirterek Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Öte yandan, AİHM’in kararının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Karar bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz” demişti.

İstinaf mahkemesinin kararıyla Demirtaş artık tutuklu değil ‘hükümlü’ statüsünde.

Bu karara göre Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davaya bakan Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi’nin vereceği bir tahliye kararıyla Demirtaş serbest kalamayacak.

Böylelikle AİHM’nin ‘Demirtaş kararı’nın pratikte bir hükmü kalmamış oldu.