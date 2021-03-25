Erdoğan, Ağbal kararından önce Varlık Fonu’nu test amaçlı kullanmış

Bloomberg ajansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevinden almadan hemen önce, piyasaların üst düzey bir görev değişikliğine tepkisini ölçmek için Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kredi anlaşmasını kullandığını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1.25 milyar avro tutarında sendikasyon kredisi sağladığını dün duyurmuştu. Bu işlem, Mart 2019’da kullanılan 1 milyar avro tutarındaki kredinin yenilenmesi için yapıldı. TVF’nin açıklamasında, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyetinin 2019’da oluşan maliyetin 25 baz puan altında kaldığı ifade edildi.

Reklam

Her ne kadar TVF kredi işleminin 22 Mart’ta yapıldığını belirtse de, Bloomberg ajansının bilgi aldığı konuya yakın kaynaklar, TVF ile bankalar arasındaki anlaşmanın MB’deki değişimin 20 Mart Cumartesi günü duyurulmasından önce tamamlandığını kaydetti.

Erdoğan, enflasyonla mücadelede geleneksel yöntemleri savunan Ağbal’ın yerine, kendisi gibi, yüksek faizin enflasyona neden olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini savunan Şahap Kavcıoğlu’nu getirmişti.

Ajansa göre, MB’deki değişimin bu hafta başında piyasalarda yarattığı ‘kargaşa’dan önce, TVF’nin kullandığı ilk ve tek sendikasyon kredisinin yenilemesi işlemi, piyasaların bu tür üst düzey bir görev değişikliğine tepkisini ölçmek adına bir test olarak planlandı.

Reklam

Zafer Sönmez, TVF genel müdürlüğü görevinden 9 Mart’ta alınmış, yerine kasım ayına kadar TVF yönetiminde yer alan Arda Ermut atanmıştı.

Ermut geçen yıl kasım ayında Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’la birlikte TVF yönetim kurulu üyeliğinden alınmıştı.

Ermut bundan önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin başkanlığını yürütmüştü.