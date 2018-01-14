Erdoğan, Afrin’e operasyonu ilan etti: Önümüzdeki günlerde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye sınırında PYD’nin kontrol ettiği Suriye’nin Afrin bölgesine önümüzdeki günlerde operasyon yapılacağını ilan etti.

Erdoğan, Türkiye’nin PKK’nın kolu olarak kabul ettiği PYD’lilerin Suriye’de ‘Kuzey Ordusu’ kurulacağı iddiası üzerine “Çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler” dedi.

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Bu sözlerin ardından Suriye sınırının Afrin’e komşu bölgelerine askeri takviye yapılmaya başladı.

Erdoğan bugün Tokat’ta yaptığı konuşmada da “Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Ne kadar gerçek, sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz.”