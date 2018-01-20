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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Afrin harekatı başladı, devamı gelecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını, devamının geleceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

TSK da sabah saatlerinde, Afrin’den açılan ‘taciz atışları’na karşılık verildiğini belirterek ‘son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar’ mücadelenin kesintisiz süreceğini bildirmişti.

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Erdoğan, Kütahya’da yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

“Biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek.”

“Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız’, öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok’, bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız’ diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.

Türk milleti, inancı ve onun sembolleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de ‘şehit verebileceğimiz’ tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur.

Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir.”

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